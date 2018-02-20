Соцсети: жители оккупированного Донецка бегут в прифронтовые города

На четвертый год боевых действий в Донбасса люди продолжают уезжать из ОРДО на постоянное место жительства в свободные города Украины.

В соцсети сообщают о массовой скупке квартир в прифронтовых городах выехавшими из оккупированного Донецка жителями. Отмечается, что в прифронтовой Авдеевке все больше и больше квартир покупается уехавшими дончанами. Кроме того, в Волновахе цены на квартиры стали выше, чем в Донецке, и давно сравнялись с Мариуполем.

Кроме того, люди сообщают и о значительном повышении цен на недвижимость и квартиры в Курахово и Краматорске, а также Мирнограде.

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