Спецпрокурор США предъявил новые обвинения по «российскому делу»

Как передает печатное издание Washington Examiner ссылаясь на документы следствия, 16 февраля юриста официально обвинили в даче ложных показаний команде Мюллера и агентам ФБР.

Американские СМИ утверждают, что этот человек — зять русского предпринимателя Германа Хана.

Спецпрокурор Роберт Мюлллер, который проводит расследование утверждений о русском вмешательстве в президентские выборы 2016-ого года, во вторник предъявил обвинения американскому юристу Алексу Ван Дер Зуаану в даче ложных показаний его сотрудникам и следователям ФБР.

По данным информационного агентства, в процессе допроса ФБР он солгал о собственных переговорах с Ричардом Гейтсом, бывшим советником предвыборного штаба нынешнего президента США, обвиненным в мошенничестве.

В 2012 ванн дер Зваан работал в юридической фирме, которая оказывала содействие минюсту Украинского государства по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко. Согласно сведениям «Блумберг», также А. ван дер Цван удалил и отказался предоставлять особому прокурору нужную ему электронную переписку, которую он вел с этим человеком в начале осени позапрошлого года. Идентичные действия в США считаются уголовным преступлением.

Ван дер Цван был юристом английского офиса Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom.

Специалисты отмечают, что характер обвинений в отношении юриста указывает на то, что тот уже согласился признать свою вину и пойдёт на сделку со спецпрокурором.

Напомним, что в 2017 Рика Гейтса и политтехнолога Пола Манафорта обвинили в отмывании денег, заработанных лоббированием в США интересов Украины. Об этом говорится в размещенном во вторник обвинительном заключении.

В прошедшую пятницу Мюллер выдвинул обвинения против 13 жителей и 3-х компаний в РФ в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы в 2016-ом.