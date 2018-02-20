США готовятся к космической войне с Россией

Россия и Китай осуществляют разработку оружия, способного вывести из строя американские военные и коммерческие спутники. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса.

В документе отмечается, что оружие с подобным потенциалом может появиться в арсенале ведущих стран мира «в ближайшие годы». Москва и Пекин, утверждают авторы доклада, уже создали специальные противоспутниковые подразделения.

«Россия и Китай работают над созданием противоспутникового оружия для снижения военного потенциала США и их союзников», — утверждается в докладе.

По мнению американского разведсообщества, РФ и Китай могут применить подобное вооружение против США в будущих конфликтах. В связи с этим Коутс предлагает повысить уровень защищенности коммерческих, гражданских и военных спутников.

Заметим: космические «опасения» США — не новость. Еще в январе 2017 года начальник Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM, объединяет стратегические ядерные силы, соединения ПРО и космические войска — в общей сложности 184 тыс. военнослужащих) генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай скоро смогут угрожать любому американскому космическому аппарату.

Выступая в Стэнфордском университете, Хайтен отметил, что Москва начала развивать противоспутниковые технологии еще в 1980-е годы, и сейчас обладает «значительным потенциалом в этой сфере». Поднебесная же создает оружие, которое «в будущем станет вызовом для США в космическом пространстве».

Напомним, что на сегодняшний день Китай провел восемь испытаний противоспутниковых ракет. Особую озабоченность Пентагона вызывает внеатмосферная ракета Dong Neng-3 (DN-3), якобы предназначенная для уничтожения спутников.

Что касается российской «космической угрозы», в декабре 2016 года издание The Washington Free Beacon сообщило, что в Центральной России была испытана противоспутниковая ракета ПЛ-19 «Нудоль». Москва осуществила пять запусков этой ракеты, из которых три были признаны успешными. «Нудоль», по версии американских экспертов, будет выводить из строя телекоммуникационные и навигационные спутники.

Но и США не сидят, сложа руки — например, активно совершенствуют космический многоразовый Boeing X-37. Засекреченный мини-шаттл, созданный совместно с NASA, позволяет решать самые разнообразные военные задачи. По мнению российских экспертов, если США выведут на орбиту даже один рабочий образец военного мини-шаттла, это уже будет серьезной угрозой. Просто потому что критически важных спутников у каждой стороны не так много.

Что стоит за докладом Дэна Коутса, станет ли космос новой ареной для гонки вооружений?

— Преимущество США в области военного космоса заключается в более легком доступе к технологиям и дешевой элементной базе, — отмечает научный сотрудник НИИЯФ МГУ, заместитель главного конструктора комплекса научной аппаратуры Василий Петров. — Но в целом задача перед военными США, РФ и Китая стоит очевидная. Потому что если сейчас в космосе выбить группировку условного противника, то противник останется глухой и слепой. И эту задачу, разумеется, решают — пусть никто об этом особо не распространяется.

В принципе, технологический уровень сейчас такой, что ничего не противоречит созданию средств для уничтожения чужих спутников. Думаю, такие средства разрабатываем и мы, и американцы. Что до Поднебесной, первые тесты китайских противоспутниковых ракет прошли еще в 2005 году, а в январе 2007-го прямым попаданием был уничтожен метеоспутник FY-1C.

В теории, я считаю, противоспутниковое оружие может быть применено. Другое дело, что это будет означать начало полномасштабной войны.

«СП»: — Что собой представляет оружие в космосе, помимо противоспутниковых ракет?

— В открытой печати обсуждались такие идеи, как механический захват спутника противника, с последующим его уводом на другую орбиту.

Но ближе к реальности, я считаю, все-таки физическое повреждение или уничтожение спутника. Либо перехват управления космического аппарата, что также вполне реализуемо. В этом случае взламывается канал управления спутником, и в его бортовой компьютер загружаются другие программы. В итоге прежние хозяева аппарата полностью теряют контроль над ним.

Можно, наконец, включить поблизости от спутника источник мощных помех сигналов, который не позволит космическому аппарату работать по прямому назначению — например, поддерживать связь с Землей. Такие системы, подозреваю, могут существовать уже сегодня.

«СП»: — По мнению ряда экспертов, Россия при необходимости может вывести из строя всю космическую группировку США, подорвав на орбите ядерный боезаряд. Значит ли это, что американская угроза в космосе преувеличена?

— Космическая группировка США объективно является крупнейшей в мире, и самой технологически продвинутой. Она используется американцами на полную катушку — как для дистанционного зондирования Земли, так и для обеспечения навигации, в том числе военной.

Такая группировка Россию не может не волновать. Наши военные — люди опытные и неглупые — ею всерьез озабочены, и среди специалистов я не слышал бравады по этому вопросу. Мол, подорвем ядерный боезаряд — и махом сметем все спутники с орбиты.

На деле, достаточно распылить на орбите условный вагон щебенки, и все орбитальные спутники будут превращены в мусор — в пыль. Но это палка о двух концах: таким варварским способом вы уничтожите и свои, и чужие объекты.

Ядерный взрыв в ближнем космосе — штука вообще непростая. Подобные испытания проводились в конце 1950-х и начале 1960-х годов сначала в США, а потом и в СССР. Если коротко, эти испытания привели к образованию временного — третьего — радиационного пояса Земли, который существовал около восьми лет.

На деле, подобные «упражнения» могут привести к долговременным и весьма неприятным последствиям, начиная с серьезного ухудшения связи в мире, и заканчивая локальными изменениями климата.

И я очень сомневаюсь, что кто-то решится на подобные вещи. Если же подорвать на орбите что-то вроде фугасов, и заполнить пространство осколками, это сильнейшим образом засорит околоземной пространство, и сделает орбиту непригодной для использования.

«СП»: — Есть ли мирная польза от военного космоса, может ли он стать драйвером экономики России?

— Военная промышленность всегда была драйвером экономики, и военный космос здесь не исключение. Военные готовы платить за технологии, которые коммерчески не обоснованы, но часто имеют огромное значение для остальной промышленности. Думаю, в России военный космос способен держать на плаву и науку, и значительную часть экономики.

— США делают ставку на технологическое превосходство в вооружениях — это коренное свойство американской военной политики, — говорит эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. — И сейчас милитаризация космоса рассматривается многими западными экспертами как панацея, которая позволит НАТО обеспечить комфортный перевес сил, и в дальнейшем гарантировать глобальное лидерство.

Но особенность настоящего момента для США заключается в том, что в последние годы американцы упустили своих геополитических соперников — РФ и Китай. И эти соперники использовали стратегическую паузу, чтобы нарастить потенциал как раз в перспективных видах вооружений.

Именно поэтому американцы инициировали сейчас дискуссию вокруг старых договоров — Договору о космосе 1967 года (в докладе Национальной разведки США нас фактически обвиняют в нарушении этого договора), а также договору о РСМД 1987 года. Эта дискуссия позволяет американцам посмотреть, какой реальный потенциал имеется у каждой из сторон, и уже на этой основе принять конкретное решение.

Надо понимать: США любой договор расценивают, прежде всего, как инструмент. И если условия становятся для американцев невыгодными, они либо начинают говорить, что договор устарел, либо обвиняют другую сторону в несоблюдении его условий.

Но пока, я считаю, у Вашингтона нет уверенности, что, отказавшись от существующих договоров, он получит преференции. Это значит, перенос гонки вооружений в космос — для США вопрос по-прежнему открытый.

http://svpressa.ru/war21/article/193459/?utm_source=warfiles.ru