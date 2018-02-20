Сталлоне прокомментировал свою «смерть»: «Здорово восстать из мертвых»

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне прокомментировал слухи о своей смерти, распространенные вчера в социальных сетях.

В своем Instagram он отметил, что жив и счастлив. Кроме того, 71-летний Сталлоне попросил поклонников игнорировать фейковую информацию: «Пожалуйста, игнорируйте эту глупость… Живой, счастливый и здоровый… Все еще могу ударить!».

Кроме того, Сталлоне опубликовал видео со своими дочерьми и написал: «Как здорово восстать из мертвых».

Как сообщалось ранее, вчера в соцсетях активно распространялись слухи о смерти Сильвестра Сталлоне.

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