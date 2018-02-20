Стены трех частных домов обрушились в Махачкале

Стены трех жилых домов обрушились в Махачкале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел на улице Даниялова, около 22:00 мск понедельника. Как отмечается, на территории шести домовладений, плотно построенных друг к другу (одно строение) произошло обрушение трех из них.

Сейчас остается угроза обрушения стен оставшихся трех домохозяйств. На время ведения восстановительных работ и возмещения ущерба жильцов эвакуировали в гостиницу «Ленинград» и полностью обеспечат нужным. Ликвидацией последствий занимаются 32 человек и десять единиц техники.