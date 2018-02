Трамп обвинил Обаму в бездействии во время российского «вмешательства» в выборы

Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что его предшественник Барак Обама не боролся с «вмешательством» России в выборы главы государства.

«Обама был президентом до и после выборов 2016 года. Так почему он не сделал что-нибудь с российским вмешательством?» — написал американский лидер.

Obama was President up to, and beyond, the 2016 Election. So why didn’t he do something about Russian meddling?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2018 г.

Ранее Трамп также заявил, что сговора между его предвыборной кампанией и Россией нет, поскольку та «начала антиамериканскую кампанию» ещё в 2014 году.

В пятницу, 16 февраля, спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и «Агентству интернет-исследований», обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество». По его версии, подозреваемые вмешивались в выборы в США с 2014 года, в том числе, в выборы президента в 2016 году.

Мюллер также выразил уверенность, что россияне связывались с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США. Так, в четверг, 15 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Москва «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела».

