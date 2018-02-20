Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США

Дональд Трамп (фото -Getty Images) Президент США Дональд Трамп опять обвинил своего предшественника Барака Обаму в «неправильной» реакции на возможное российское вмешательство в американские президентские выборы 2016-ого года.

В то же время, Барак Обама в 2014 г занял 18 место в рейтинге, тогда как в 2018-ом он оказался уже на 8-м месте (71,13). «Так почему он не сделал что-либо с русским вмешательством?» — написал американский лидер. Об этом информирует ТАСС ссылаясь на статью политологов Брэндона Роттингхауза из Хьюстонского университета и Джастина Вона из Университета штата Айдахо в Бойсе.

В День президентов, или День рождения Вашингтона, который является федеральным праздником и отмечается в третий понедельник февраля, газета The New York Times обнародовала рейтинг лидеров страны.

Отметим, Трамп был включен в список в первый раз после инаугурации в середине зимы 2017 г.

В составлении рейтинга участвовали 170 бывших и действующих членов ассоциации американских политологов из отдела, занимающегося президентами и исполнительной ветвью власти. По оценкам знатоков, Трамп получил 12 баллов из 100 возможных.

«Обама был президентом во время и после выборов в позапрошлом году». Дональд Трамп набрал только 12,34 балла. Он потеснил даже Джеймса Бьюкенена, за время правления которого США окунулись в пучину гражданской войны.

Между тем, самый высокий рейтинг у 16-го президента Авраама Линкольна (95 баллов), первого президента Джордж Вашингтона (93 балла) и 32-го руководителя Белого дома Франклина Рузвельта (89 баллов), который руководил США в эпоху 2-ой мировой.

Топ-3 традиционно составили «отцы государства»: Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.