Трамп заявил, что относится к России жестче, чем Обама

Президент США Дональд Трамп заявил что занимает более жесткую позицию по отношению к России, чем экс-президент Штатов Барак Обама.

В своем твиттере американский лидер написал: «Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты». При этом он процитировал экс-главу государства о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в американские выборы.

Трамп уточнил: «Это слова президента Обамы незадолго до выборов. Это потому, что жуликоватая Хиллари должна была победить и он не хотел раскачивать лодку. Когда я с легкостью победил в коллегии выборщиков, игра изменилась, и демократы стали рассказывать историю про Россию».