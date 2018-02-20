Украина нарушает принципы работы международных организаций, заявили в МИД РФ

Украина, которая в 2018 году председательствует в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), злоупотребила полномочиями и проявила неуважение к членам ассамблеи. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Евгений Станиславов. Читайте по теме

Пушков предложил Украине оплатить взнос России в СЕ

Предыдущая сессия ПАЧЭС прошла в Киеве в ноябре 2017 года, и делегация России не принимала в ней участия, поскольку не получила приглашения. Это первый подобный прецедент за 25-летнюю историю организации.

«Вместо того чтобы придерживаться актуальной повестки, сосредоточенной вокруг 25-летия организации Черноморского экономического сотрудничества, в Киеве предпочли сделать акцент на антироссийских выпадах», — сказал дипломат.

По его словам, Украина проявила неуважение к участникам ассамблеи и в целом к принципам работы международных организаций.

Яндекс.Дзенв Telegram

Россия и Китай готовы к совместному ответу на военные вызовы США

Допинг у Крушельницкого — диверсия и провокация

Политолог рассказал о причинах допинг-скандала вокруг Крушельницкого