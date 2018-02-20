Украина нарушает принципы работы международных организаций, заявили в МИД РФ

Показать меню
Актуально
Ученые обнаружили новую форму света - 13:46 Ученые обнаружили новую форму света Американка арестована после крещения дочери - 13:46 Американка арестована после крещения дочери В Киеве началась акция сторонников Саакашвили - 13:52 В Киеве началась акция сторонников Саакашвили В Киеве закрыли 6 станций метро из-за сообщения о минировании - 13:52 В Киеве закрыли 6 станций метро из-за сообщения о минировании Авиакомпания: В районе крушения иранского самолета были плохие погодные условия - 13:52 Авиакомпания: В районе крушения иранского самолета были плохие погодные условия Военный духовой оркестр выступил перед ветеранами и Юнармейцами в Новосибирске - 13:56 Военный духовой оркестр выступил перед ветеранами и Юнармейцами в Новосибирске В главной базе Балтийском флоте проходят учения дивизиона быстроходных - 13:56 В главной базе Балтийском флоте проходят учения дивизиона быстроходных десантных катеров Если вы найдем инопланетян, что с нами будет? - 14:00 Если вы найдем инопланетян, что с нами будет? Встреча «ветеранов» Дебальцевского котла (ВИДЕО) - 14:07 Встреча «ветеранов» Дебальцевского котла (ВИДЕО) Протесты в Киеве: метро закрыто, колонны идут по городу — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. - 14:07 Протесты в Киеве: метро закрыто, колонны идут по городу — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с РВ На месте крушения Ан-148 завершилась поисковая операция - 14:09 На месте крушения Ан-148 завершилась поисковая операция Иранский самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору - 14:14 Иранский самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору Путин принес соболезнования Роухани в связи с авиакатастрофой в Иране - 14:14 Путин принес соболезнования Роухани в связи с авиакатастрофой в Иране Порошенко примет участие в судебном процессе по событиям на Майдане - 14:14 Порошенко примет участие в судебном процессе по событиям на Майдане Спецоперация «Смерть России». Украинские националисты хотят крови, а Киев - 14:14 Спецоперация «Смерть России». Украинские националисты хотят крови, а Киев умывает руки Израиль обвинил военизированные организации Палестины в подрыве патруля в - 14:14 Израиль обвинил военизированные организации Палестины в подрыве патруля в секторе Газа
» » Украина нарушает принципы работы международных организаций, заявили в МИД РФ

Украина нарушает принципы работы международных организаций, заявили в МИД РФ


Добавлено: 20 фев 2018 в 13:15,
Украина нарушает принципы работы международных организаций, заявили в МИД РФ

Украина, которая в 2018 году председательствует в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), злоупотребила полномочиями и проявила неуважение к членам ассамблеи. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Евгений Станиславов. Читайте по теме

Пушков предложил Украине оплатить взнос России в СЕ


Предыдущая сессия ПАЧЭС прошла в Киеве в ноябре 2017 года, и делегация России не принимала в ней участия, поскольку не получила приглашения. Это первый подобный прецедент за 25-летнюю историю организации.

«Вместо того чтобы придерживаться актуальной повестки, сосредоточенной вокруг 25-летия организации Черноморского экономического сотрудничества, в Киеве предпочли сделать акцент на антироссийских выпадах», — сказал дипломат.

По его словам, Украина проявила неуважение к участникам ассамблеи и в целом к принципам работы международных организаций.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

Россия и Китай готовы к совместному ответу на военные вызовы США


Допинг у Крушельницкого — диверсия и провокация


Политолог рассказал о причинах допинг-скандала вокруг Крушельницкого



Материалы по теме:

МИД РФ: Киев не справляется с обязанностями председателя ПАЧЭС
Армянская делегация покинула заседание ПАЧЭС в Киеве
В Киеве стартовала юбилейная Генассамблея ПАЧЭС
Украина не позвала российских депутатов на ассамблею черноморских стран
Добавлено: 20 фев 2018 в 13:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ученые создали гибридные наночастицы против рака

Ученые создали гибридные наночастицы против рака

"Человек года-2017". Лауреаты в номинации "Деятель искусств года"

Советник Асада поставила точку в истории с погибшими военными РФ в Сирии

Советник Асада поставила точку в истории с погибшими военными РФ в Сирии

«Песконавки в сборе»: дочь Дмитрия Пескова показала семейное фото из бани

«Песконавки в сборе»: дочь Дмитрия Пескова показала семейное фото из бани

Загрузка...



Лента новостей
Для чего на самом деле Польша строит забор на границе с Украиной? - 13:11 Для чего на самом деле Польша строит забор на границе с Украиной?Похоже на Сталинград: ветеран АТО поделился воспоминаниями о битве за Дебальцево - 13:08 Похоже на Сталинград: ветеран АТО поделился воспоминаниями о битве за ДебальцевоЕще четверо российских актеров попали в базу «Миротворца» - 13:08 Еще четверо российских актеров попали в базу «Миротворца»Авиасообщение России с Египтом возобновится в апреле - 13:07 Авиасообщение России с Египтом возобновится в апрелеВ Верховном суде задумались о смягчении наказания за репост - 13:07 В Верховном суде задумались о смягчении наказания за репостКукурузный пояс США оказывает влияние на местный климат - 13:06 Кукурузный пояс США оказывает влияние на местный климатФранцузский актер Жерар Депардье намерен переехать в Алжир - 13:05 Французский актер Жерар Депардье намерен переехать в АлжирГруппа популярных российских актеров попали в базу «Миротворца» - 13:05 Группа популярных российских актеров попали в базу «Миротворца»EgyptAir в апреле намерен запустить рейсы в Москву - 13:01 EgyptAir в апреле намерен запустить рейсы в МосквуНовая плоскость конфликта: британские СМИ оценили атаку США на российских добровольцев в Сирии - 13:01 Новая плоскость конфликта: британские СМИ оценили атаку США на российских добровольцев в СирииСиноптик заявил о начале «арктического вторжения» в Москве - 13:01 Синоптик заявил о начале «арктического вторжения» в МосквеВ одном из отелей на востоке Афганистана прогремел взрыв - 13:01 В одном из отелей на востоке Афганистана прогремел взрывЭксперт назвал новость о гибели в Сирии 50 россиян работой украинских «троллей» - 13:01 Эксперт назвал новость о гибели в Сирии 50 россиян работой украинских «троллей»Медведев призвал создавать в России условия для перспективных ученых и инноваторов - 13:01 Медведев призвал создавать в России условия для перспективных ученых и инноваторов
Последние новости
Либерж Кпадону начнет готовиться к съемкам - 13:39 Либерж Кпадону начнет готовиться к съемкам Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть проект - 13:39 Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть проект Порошенко с супругой почтил память Героев Небесной Сотни - 13:36 Порошенко с супругой почтил память Героев Небесной Сотни Сталлоне прокомментировал свою «смерть»: «Здорово восстать из мертвых» - 13:35 Сталлоне прокомментировал свою «смерть»: «Здорово восстать из мертвых» В Славянске почтили память геройски погибшего Владимира Рыбака - 13:35 В Славянске почтили память геройски погибшего Владимира Рыбака В Госдуме возмущены отказом Украины от миротворцев из Беларуси - 13:35 В Госдуме возмущены отказом Украины от миротворцев из Беларуси Центральный военно-морской музей развернул в Петербурге три уникальных выставки - 13:35 Центральный военно-морской музей развернул в Петербурге три уникальных выставки Москвичам предложили варианты покупки квартир за доплату в рамках реновации - 13:34 Москвичам предложили варианты покупки квартир за доплату в рамках реновации Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира» - 13:34 Порошенко призвал бороться против вызовов «русского мира» Футболисты тульского "Арсенала" победили "Динамо" из Вране в контрольном матче - 13:26 Футболисты тульского Facebook дали месяц для объяснения причин блокировки Кадырова - 13:21 Facebook дали месяц для объяснения причин блокировки Кадырова Американская армия готовится к «многодоменной войне» - 13:21 Американская армия готовится к «многодоменной войне» Эрдоган пообещал в «ближайшие дни» окружить Африн - 13:21 Эрдоган пообещал в «ближайшие дни» окружить Африн
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"