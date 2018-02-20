Украина отказала Белоруссии в праве участвовать в миссии ООН в Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Пятому каналу в понедельник отказала Белоруссии в праве участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе в связи с тем, что республика является членом Организации Договора о коллективной безопасности.

«Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации. Если мы исключаем участие стран НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ берут участие в этой миссии», — сказала Зеркаль.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности его страны участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в миротворческой миссии.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Между тем Киев считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и размещаться на всей территории Донбасса.

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