Украина отказала Белоруссии в праве участвовать в миссии ООН в Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Пятому каналу в понедельник отказала Белоруссии в праве участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе в связи с тем, что республика является членом Организации Договора о коллективной безопасности.
«Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации. Если мы исключаем участие стран НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ берут участие в этой миссии», — сказала Зеркаль.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности его страны участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в миротворческой миссии.
До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Между тем Киев считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и размещаться на всей территории Донбасса.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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