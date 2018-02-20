Украинцев назвали главными дилерами синтетических наркотиков в Российской Федерации

Жители Украины являются основным распространителями синтетических наркотиков на территории РФ. Об этом выступая в государственной думе, объявил заместитель руководителя МВД Игорь Зубов.

«Украина становится страной, которая производит синтетические наркотики».

«Применительно к России жители Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков на территории РФ», — добавил он.

«Наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству» стал «страной, которая производит синтетические наркотики», подчеркнул Зубов.

Основными распространителями синтетических наркотиков в Российской Федерации стали жители Украины. «Такой же поток следует и в Европу», — добавил он.

Кроме того, по утверждению Зубова, «появился украинский наркотический фактор в Аргентине».