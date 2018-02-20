Улицы Семенова-Тян-Шанского и Александра Гомельского появятся на карте столицы

Во вторник, 20 февраля, на совещании президиума руководства Москвы утвердили наименования новых улиц в столице.

В российской столице почтят вклад баскетбольного тренера Александра Гомельского.

Имя президента баскетбольного клуба ЦСКА получил Проектируемый проезд № 5505, расположенный между Ленинградским проспектом и улицей Авиаконструктора Микояна. Сейчас он будет носить имя баскетбольного тренера, президента баскетбольного клуба ЦСКА Александра Гомельского.

Кроме того, проезды, расположенные в районе проспекта Вернадского, получили имена выдающихся русских ученых- географов и туристов. После этого четырежды признавался лучшим тренером страны — в 1967, 1977, 1982 и 1988 годах. Под его руководством сборная СССР по баскетболу одолела в Олимпиаде в 1988-ом году и не один раз занимала первые места в чемпионатах Европы и мира.

Проектируемый проезд № 6643 неподалеку от проспекта Вернадского (Западный округ) превратится в улицу Семенова-Тян-Шанского, именитого географа-путешественника и государственного деятеля. Являлся вице-председателем Императорского русского географического общества.

Михаил Певцов (1843-1902) — генерал-майор, путешественник, исследователь Средней и Центральной Азии. Ему присвоено имя русского метеоролога, климатолога и географа, создателя сельскохозяйственной метеорологии Александра Воейкова.