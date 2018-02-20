В Германии «дребезжащее» антироссийское заявление Порошенко разнесли в пух и прах

Мюнхенская конференция завершила свою работу еще два дня назад, однако комментарии провального выступления президента Украины Петра Порошенко не сходят со страниц зарубежных изданий.

«Не очень разумным» назвал выступление украинского лидера обозреватель авторитетного немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн. По его мнению, Порошенко своей речью на Мюнхенской конференции поставил себя в весьма невыгодное положение.

Туманн напомнил, что ранее в Мюнхене президент Украины выступил в практически пустом зале, окончание речи было встречено вялыми аплодисментами, при этом ни одного вопроса оратору задано не было. Автор статьи отмечает, что на прошлых заседаниях Порошенко удавалось производить «фурор», его слушали гораздо больше человек. Даже в перерывах между заседаниями присутствующие высокопоставленные политики говорили об Украине и мнимом вторжении России в Донбасс, сообщает РИА.

Подобное выступление украинского лидера стало «печальным и даже опасным как для Киева, так и для Европы», так как ситуацией на востоке Украины теперь интересуются только эксперты.