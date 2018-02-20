В Госдуме возмущены отказом Украины от миротворцев из Беларуси

Власти РФ нервно отреагировали на заявление украинского МИД, отказавшего Беларуси в возможности участвовать в миротворческой Миссии ООН в Донбассе.

Так, депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, являющийся главой комитета российского Парламента по делам СНГ, назвал позицию украинских властей некорректной и недружелюбной. Он подчеркнул, что заявление украинского МИД якобы говорит об отсутствии желания Киева урегулировать российско-украинский конфликт в Донбассе.

Напомним, что украинские дипломаты сделали заявление об отсутствии возможности для белорусских военных принять участие в миротворческом контингенте из-за активных контактов Минска и Москвы по военной линии