В Кривом Роге зафиксировано еще одно землетрясение

Сегодня ночью в Кривом Роге местные жители ощутили небольшие подземные толчки.

По информации от спасателей Днепропетровщины, ни один житель Кривого Рога не звонил на номер 101 по поводу землетрясения.

По данным института геофизики НАН Украины в Глееватке произошел толчок магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. По данным ученых, причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 км. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км. При этом жители Кривого Рога почувствовали землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера.

В то же время жители города в соцсетях сообщают, что почувствовали, как их дома пошатывались от землетрясения.