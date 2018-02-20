В МИД России подтвердили информацию о раненых военных РФ в Сирии

В МИД РФ заявили, что в результате военного столкновения в Сирии ранены несколько десятков российских граждан.

В заявлении российского ведомства сказано: «Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях».

Однако, никаких подробностей «военного конфликта» министерство раскрывать не стало, подчеркнув, что военнослужащие России в нем не участвовали.

В российском МИД добавили: «Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, уехавшие туда по собственной воле и с разными целями. Это не дело Министерства иностранных дел — оценивать правомерность и законность таких их решений».