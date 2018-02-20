В Польше украинцев избили из-за их национальности

В Варшаве поляк напал на двоих граждан Украины на остановке общественного транспорта.

По данным польских СМИ, нападение произошло в районе Воля. В полиции отметили: «Когда они входили в автобус, одного из украинцев оттолкнул телом какой-то мужчина. Когда автобус начал движение, тот же человек подошел и напал на них, нанося им удары кулаками в голову. Одновременно агрессор выкрикивал им ругательства по причине их национальности в присутствии других пассажиров».

Сообщается, что когда автобус остановился, мужчина выбежал. На место инцидента вызвали «скорую помощь», которая сразу госпитализировала пострадавших, где мужчинам наложили швы.

Полиция оперативно задержала злоумышленника, которым оказался 27-летний парень. Прокуратура предъявила ему обвинение в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.