В Приморье таксисту, применившему силовой приём к пенсионеру, грозит до 15 лет

В Приморском крае следствие завершило и передало в суд Владивостока уголовное дело в отношении водителя такси, применившего силовой приём к пенсионеру, сделавшего ему замечание. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России во вторник, 20 февраля.

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По данным следствия, в ноябре 2017 года 63-летний мужчина подошёл к водителю такси, перегородившего пешеходную дорожку, и сделал ему замечание. После этого таксист бросил пенсионера на землю, применив силовой приём. В результате нападения пожилой человек получил закрытый перелом левого бедра.

Следствие выяснило, что 47-летний водитель такси являлся кандидатом в мастера спорта по боевым искусствам. Раскрыть преступление помогли записи с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал госномер такси.

Водителю такси предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности» (ст.111 УК РФ), по которой предусматривается до 15 лет лишения свободы.

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