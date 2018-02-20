Политика, последние новости сегодня – 20 февраля. В России предложили создать министерство виртуальной реальности.

С необычным предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышёв. Депутат уверен, новые технологии необходимо внедрять в образование, спорт, туризм и другие отрасли.

По словам депутата, рынок информационных технологий имеет большое будущее, а создание отдельного министерства поможет России стать лидером в данной области.

Целью работы министерства, по словам депутата, станет поддержка и развитие отрасли виртуальной реальности для получения дополнительной прибыли.