В Сербии отпустили украинок, задержанных за съемку с дрона здания Генштаба

В Сербии освободили двух украинок, задержанных 19 февраля по подозрению в попытке сфотографировать без разрешения военный объект.

Правоохранители сообщают, что оснований для возбуждения уголовного дела против них нет. При этом в официальном сообщении уточняется, что они с помощью беспилотника снимали военные здания в центре Белграда и сделали двухминутную запись камерой высокого качества.

Не называя их имен, полиция сообщает, что украинки из Луганска являются сотрудницами определенной неправительственной организации из Калифорнии. По их словам, они снимают документальный фильм о последствиях американских воздушных ударов.