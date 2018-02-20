В Украине может появится новый праздник

26 февраля в Украине официально могут ввести День сопротивления Крыма российской оккупации.

Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова отметила, что соответствующий проект указа сейчас находится в Администрации президента.

При этом она подчеркнула, что число политических заключенных на территории оккупированного Крыма выросло до 64 человек.

Джапарова уточнила: «С каждым месяцем, к сожалению, увеличивается количество политических заключенных, как мы их называем, пленников Кремля, пленников совести… Это 64 политических заключенных».

Также, она добавила, что часть заключенных сейчас находится в СИЗО, а часть уже получила приговоры так называемых «судов».