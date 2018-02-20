В Украине за «георгиевскую» ленту оштрафовали гражданку Беларуси

В Украине оштрафовали гражданку Беларуси на 850 гривен за публичную демонстрацию запрещенной в Украине «георгиевской» ленты.

Так, протокол о правонарушении в отношении жительницы города Кобрин составили при пересечении ею границы в пограничном пункте Доманово. Отмечается, что «георгиевская» лента была прикреплена на радиоантенну ее автомобиля Volkswagen Passat.

Белоруске придется выплатить 850 гривен штрафа и еще 353 гривны судебного сбора. Если же она откажется выплатить штраф, с нее принудительно взыщут двойной размер штрафа — 1700 гривен.