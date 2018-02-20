В Венесуэле началась продажа национальной криптовалюты

Власти Венесуэлы 20 февраля санкционировали продажу национальной криптовалюты петро, сказал вице-президент республики Тарек эль-Айссами, слова которого передало Венесуэльское агентство новостей.

По словам чиновника, продажи цифровой валюты стартовали ровно в полночь (7:00 по московскому времени).

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«Сегодняшний день войдёт в историю. (Венесуэла — прим. ред.) стала первой нацией, которая запустила в продажу свою криптовалюту, обеспеченную собственными резервами и природными богатствами», — заявил эль-Айссами, выступая по национальному телевидению.

Вице-президент Венесуэлы сказал, что на правительственном портале www.elpetro.gob.ve размещена инструкция для желающих приобрести петро.

В начале января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в общей сложности будет выпущено 100 млн единиц петро, из которых 82,4 млн будут сразу доступны для инвесторов. Стоимость одного петро будет равна одному баррелю венесуэльской нефти, то есть около 60 долларов за единицу.

Венесуэла переживает социально-экономический кризис последние полтора года в связи с падением стоимости углеводородов.

По оценкам экспертов из комитета по финансам Национальной ассамблеи, по итогам прошлого года инфляция в стране превысила 2600%.

В текущем году, по прогнозам специалистов, этот показатель может достичь 14 000%. Правительство в этой связи перестало публиковать данные о росте цен, но оценивать параметр можно и без официальной статистики, если знать, что в декабре 2016 года номинал самой крупной купюры в стране был 100 боливаров, а год спустя — 100 тысяч боливаров.

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