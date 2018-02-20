В Германии рассказали о «печальном и опасном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене

Обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн рассказал, как, по его мнению, президент Украины Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение из-за своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Автор статьи напомнил, что в Мюнхене украинский лидер выступал в почти пустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, при этом никто даже не задал вопрос.

Однако на прошлых конференциях Порошенко удавалось собрать больше народа на свое выступление, и даже «на кофе-брейках люди говорили про Украину и мнимое российское вторжение в Донбасс».

«Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России», — пишет Туманн.

«Не очень разумное» выступление Порошенко, по мнению журналиста, стало «печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы», поскольку теперь ситуацией в Донбассе среди европейцев интересуются только эксперты.