Единый государственный экзамен по русскому языку в Бурятии сдали родители выпускников школ и министр образования и науки республики Баир Жалсанов.

Перед началом экзамена участники подали регистрацию, сдали телефоны и прошли рамку металлодетектора. Узнать свои результаты родители смогут после 27 февраля в управлении образования и науки Липецкой области по телефону: (4742) 32-95-01. «Контрольные измерительные материалы, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений, которые будут использованы в рамках акции, включат в себя типовые задания ЕГЭ», — сообщается в заявлении пресс-центра городской администрации.

Добавим, что 20 февраля акцию проводят еще около 60 регионов РФ, в других похожие мероприятия пройдут до конца февраля. Итоговые экзамены в нынешнем году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

В 2015-м году досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля.

Кроме того, участникам акции показали, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в ППЭ, как выглядят задания КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку.

В 2018-ом акция проходит в форме эстафеты. Ее выдумали, чтобы показать родителям всю процедуру, которую предстоит пройти их детям на выпускных экзаменах. Тестирование состоялось во вторник, 20 февраля, в Многопрофильном лицее № 4 города Пскова. Врио губернатора Нижегородской области подчеркнул, что для экзамена требуются логика, владение структурой языка и начитанность. Структура выбора для сдачи учебных предметов на протяжении нескольких лет остаётся постоянной. Поэтому основная задача мероприятия в том, чтобы родители могли максимально прочувствовать все этапы экзамена, оценить его достоинства и, может быть, недочёты.

На территории округа шесть пунктов сдачи ЕГЭ, школа № 22 входит в их число, в школе подготовили семь аудиторий по не менее 15 человек на каждый класс.

— Акция призвана показать всем взрослым, что процедура ЕГЭ — максимально честная, максимально прозрачная, а все задания соответствуют школьной программе, — прокомментировала министр образования и науки Республики Марий Эл Наталья Адамова.