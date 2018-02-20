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Военную подготовку хотят вернуть в школы


Добавлено: 20 фев 2018 в 13:14,
Военную подготовку хотят вернуть в школы
Настоящий мужчина должен уметь стрелять, любить и защищать Родину и женщин, считают законодатели

Команда Госдумы приняла участие в межведомственном турнире по стрельбе, который был приурочен ко Дню защитника Отечества. В меткой стрельбе из пистолета и автомата Калашникова сборная депутатов соревновалась с командами из МВД, Администрации Президента России и правительства Москвы. В командном первенстве сильнее, как и положено, были полицейские, но без медалей парламентарии не остались.

Лучшим в стрельбе из пистолета Glock 17 стал депутат от фракции ЛДПР Александр Старовойтов, коммунист Михаил Щапов был вторым в стрельбе из пистолета Макарова, а один из организаторов турнира — депутат Александр Прокопьев («Единая Россия») взял «серебро» в стрельбе из карабина АК-74.

Дегтярев стреляет из Дегтярева

«Такого рода турниры — это правильные патриотические мероприятия в канун Дня защитника Отечества, — считает Александр Прокопьев. — Я сам увлекаюсь и стендовой стрельбой, и стрельбой в стрелковых галереях, но на уровне любителя. Считаю, что это правильное времяпрепровождения, потому что мужчина должен уметь владеть оружием».

Уже несколько лет подряд накануне 23 февраля в стрелковом клубе ДОСААФ Госдума проводит межфракционные соревнования. В этом году было решено расширить формат участников.

«Идею, которую я высказал на заседании Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, связанную с тем, чтобы масштабировать соревнования, поддержали коллеги, — рассказал Александр Прокопьев. — Это ново и даёт возможность соревноваться с более сильным соперником. В спорте всем известен принцип: чтобы повысить своё мастерство, нужно соревноваться с более серьёзным и подготовленным противником».

Как и рассчитывали организаторы, противники оказались достойные, а команда МВД доказала, что стрелять наши полицейские умеют лучше законодателей. «Это потому, что я привык стрелять только из пулемёта Дегтярева», — отшутился глава думского Комитета по спорту Михаил Дегтярев из фракции ЛДПР.

По словам депутата, такие турниры учат не только стрелять, но и работать в команде. А следующие состязания обязательно будут по фехтованию, пообещал профессиональный спортсмен, который сегодня возглавляет Федерацию фехтования Самарской области. «Настоящий мужчина должен уметь стрелять, фехтовать и любить Родину и женщин», — продолжал шутить Дегтярев.

Школьники должны знать, что автомат Калашникова

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов уже не первый год успешно выступает на соревнованиях. «Два года подряд мне удавалось занимать лидирующие позиции, и сейчас рука не дрогнула, — рассказал он. — Очень рад, что сегодня депутаты выступают единой командой. Мы не завоевали «золота», но показали: «Дорогие женщины, мы в состоянии вас защитить».

Как рассказал депутат, высокий результат в стрельбе ему помогла достичь хорошая военная подготовка. «Я служил в армии ещё в годы СССР, два года. Проходил обучение в Академии ФСБ, поэтому для меня оружие не нечто чужеродное. Любой мужчина, тем более если он в дальнейшем видит себя на госслужбе, должен иметь опыт обращения с оружием. Ситуация в мире очень сложная, и вокруг нас не очень много друзей. Поэтому мы должны быть во всеоружии: и законы писать самые лучшие, и стрелять метко», — подчеркнул он.

Депутат-коммунист Николай Харитонов считает, что такие соревнования должны проводиться как можно чаще и с участием детей.Для этого нужно вернуть подготовку к военному делу в школы и восстановить роль и былую мощь ДОСААФ.

«Я из поколения послевоенных детей, — сообщил он. — Для нас военное дело было любимым уроком. Надо, чтобы и у современных детей была любовь к оружию. Ведь оружие — это наша история, изучая которую молодёжь учится любить свою страну».

Александр Старовойтов обратил внимание, что пройти подготовку в системе ДОСААФ современным подросткам сложнее, чем во времена Советского Союза. К примеру, одно занятие в стрелковом тире стоит от одной тысячи рублей, что не по карману среднестатистическому россиянину.

«ДОСААФ не должно быть организацией по зарабатыванию денег, эта структура должна нести людям знания и умения за государственный счёт. Чтобы больше парней и девушек могли позволить себе обучение здесь, знали, с какой стороны брать автомат», — подчеркнул депутат, добавив, что для этого государство должно увеличить субсидирование добровольного общества.

Кстати, ранее член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов высказался за законодательное закрепление особого статуса Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Кроме того, сенатор предложил выделить дополнительное финансирование на обновление материально-технической базы ДОСААФ.

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Добавлено: 20 фев 2018 в 13:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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