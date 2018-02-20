Вранье и воровство: российский актер сообщил, за что не любит Путина

Российский актер Алексей Серебряков сообщил, что ему больше всего не нравится в президенте РФ Владимире Путине вранье и воровство.

В интервью видеоблогеру и журналисту Юрию Дудю он заявил, что у него с Путиным разное виденье мира: «Что бы я ему не сказал, это его не переделает и ни к чему не приведет».

При этом на вопрос Дудя, что ему больше всего не нравится в российском лидере, Серебряков сказал: «Два В — вранье и воровство, бесконечное, которое в стране».

Кроме того, он подчеркнул, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство».

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