В РФ группа «Геи за Путина» хотят провести акцию «Путин -наш президент»

В администрацию Санкт-Петербурга инициативная группа «Геи за Путина!» подала заявку на проведение демонстрации в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина

Организаторы акции отмечают: «В России миллионы геев, и почти никто из них не выходит на протестные акции. Значит, геи в России поддерживают курс президента Путина по отношению к ЛГБТ. Мы решили выразить этот запрос гей-сообщества, открыто поддержав кандидата в президенты Владимира Путина».

По данным, митинг запланировали на 3 марта. Инициативная группа заявила в качестве агитационных материалов российские и радужные флаги, а также плакаты с лозунгами «Геи за Путина!» и «Путин — наш президент!».