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Вступление Украины в НАТО: посол указал на игнор со стороны Альянса


Добавлено: 20 фев 2018 в 10:39, Категория: Политика
Вступление Украины в НАТО: посол указал на игнор со стороны Альянса
Несмотря на то, что еще в 2014 году Верховная Рада отменила закон о том, что с 2010 года Украина приостановила свое продвижение в Североатлантический альянс, НАТО формально продолжает игнорировать стремления Киева.

По его словам, эту ситуацию Киев не хотел выносить на публику.

"В части документов НАТО, где описывается расширение, признаются эти три аспиранта (Босния и Герцеговина, Грузия и Македония. – Ред.). А там где Украина (можете на сайте НАТО посмотреть этот документ, он есть в свободном доступе) стоит такая маленькая сноска, где написано, что с 2010 года Украина приостановила свое продвижение в Североатлантический альянс. Я как посол уже несколько раз говорил, что это фактологически неверно, потому что мы отменили этот закон (еще 23 декабря 2014 года. – Ред.) и внедрили четкую форму, что мы собираемся сделать", - отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что Украина десятки раз говорила об этом, а президент Петр Порошенко объявил это перед парламентом во время ежегодного обращения.

"Чего вам не хватает? Заявления генсеку НАТО от президента Украины? Окей, мы напишем это письмо, если вам это нужно. Но это фактологически неверно", - добавил Пристайко.


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Добавлено: 20 фев 2018 в 10:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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