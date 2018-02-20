Жители Америки считают главными противниками КНДР, РФ и КНР

Целью опроса было выявить, какие государства жители США считают своими «врагами».

Доля граждан США, считающих, что основным противником США является Северная Корея, возросла до 51%, информирует во вторник печатное издание The Hill ссылаясь на опрос института исследования публичного мнения Gallup.

В издании подчеркнули, что показатель вырос не менее чем в три раза в сравнении с прошедшим опросом, проведенным в течении следующего года - тогда КНДР считали основным противником США 16% опрошенных. Социологи считают, что это объясняется тревогой американцев по поводу ядерной и ракетной программ КНДР и жесткой «словесной войной» между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, информирует ТАСС.

2-ое место в списке основных противников страны, по мнению американцев, заняла Россия. К числу угроз его отнесли 11%.

3-е место в списке «главных врагов» занял КНР, а 4-ое - Иран.

Замкнул тройку КНР (11%), за ним следует Иран (7%).