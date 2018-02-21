А то Путин нападет: в Германии появился новый сторонник России

Министру иностранных дел Германии надоело противостояние с РФ, поэтому он решил добиваться снятия санкций с этой страны и официального признания «мира».
При этом эксперты отмечают, что его позиция, касающаяся действий Кремля, изменялась медленно, но в одном векторе.
Сначала министр выступал с поддержкой генеральной политике Рейхстага, но со временем его взгляды изменились.
По мнению многих политиков, это связано с тем, что немецкий политик был завербован российскими спецслужбами, либо же был банально подкуплен.