Министру иностранных дел Германии надоело противостояние с РФ, поэтому он решил добиваться снятия санкций с этой страны и официального признания «мира».При этом эксперты отмечают, что его позиция, касающаяся действий Кремля, изменялась медленно, но в одном векторе.Сначала министр выступал с поддержкой генеральной политике Рейхстага, но со временем его взгляды изменились.По мнению многих политиков, это связано с тем, что немецкий политик был завербован российскими спецслужбами, либо же был банально подкуплен.