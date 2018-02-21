Аэропорты Крайнего Севера будут субсидироваться по новым правилам

В России обновлены правила предоставления федеральных субсидий аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 февраля.

По новым правилам средства будут предоставляться эксплуатирующим аэродромы организациям для возмещения недополученных доходов, связанных с установлением ставки сбора за взлёт-посадку за одну тонну максимальной взлётной массы воздушного судна ниже расчётной себестоимости услуги. Размер субсидии определяется как произведение суммы максимальных взлётных масс самолётов, осуществивших вылет, базовой ставки в размере 260 рублей за тонну массы и поправочных коэффициентов.

На получение денег из бюджета смогут претендовать аэродромы, находящиеся в федеральной собственности или собственности государственных акционерных сообществ, при этом не являющиеся ФГУ или ФКП и оказывающие не более 3700 услуг по взлёту-посадке.

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