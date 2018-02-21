Beauty-подарки для мужчин

Для тех мужчин, кто предпочитает ухаживать за собой, FashionTime.ru составил обзор beauty-подарков: парфюм, омолаживающий крем. Без пены для бритья тоже не обошлось.

парфюмерная вода Men Unknown от ARTISTRY



Men Unknown — это первый мужской аромат бренда Artistry. Аромат Artistry Men Unknown состоит из трех основных компонентов, образующих начальную ноту, ноту сердца и шлейф. Начальная нота — бергамот. Нота сердца — мускатный шалфей. Шлейф — пачули.

«Я хотела расширить горизонты ощущений, поэтому объединила в парфюмерной композиции радостный всплеск бергамота, нежную, успокаивающую зелень шалфея и мужественные, соблазнительные ноты пачули. Результатом стал свежий аромат, который смело можно назвать современной классикой», — делится парфюмер, создатель аромата Селин Барель.

Каждый флакон изготавливается вручную с использованием фирменной техники.

Стоимость: 4 545 руб.

комплексный омолаживающий крем от SHISEIDO MEN

Новый крем Shiseido Men поддерживает кожу в тонусе и дарит ей заряд энергии. Уникальная формула с морским протеиновым комплексом придает контурам лица четкость и упругость, а также обеспечивает интенсивное увлажнение. Комплексный омолаживающий крем помогает коже оставаться в лучшей форме. Комплекс Imu Build дарит заряд энергии и помогает противостоять процессам старения. Он укрепляет естественную защиту и барьерные функции кожи, позволяя ей лучше справляться с ежедневными повреждениями. Новый комплексный омолаживающий крем Shiseido Men обладает освежающим и успокаивающим ароматом. Аккорды цветов и зелени в сочетании с расслабляющими нотами, используемыми в ароматерапии, очищают разум и дают мотивацию в достижении целей, помогая использовать свой потенциал полностью каждый день. Стильный дизайн напоминает о спорте и тренировках.

Cтоимость: 6 400 руб.

парфюм The President's Hat от LUSH



The President's Hat — это землистый аромат с нотой дубового мха. Создателей парфюма вдохновила история шляпы, переходящей от незнакомца к незнакомцу. Ноты пачули и ванили помогут перенестить в атмосферу французского кафе и осени.

Cтоимость: 2 800 руб.

подарочный набор от NIVEA men



Бренд Nivea представил набор для мужчин «Защита и уход». В него входят: увлажняющая пена для бритья «Защита и уход», увлажняющий бальзам после бритья «Защита и уход», а также крем для лица. Пена обеспечивает гладкое и комфортное бритье, предотвращает появление микроповреждений и ощущения сухости, усиливает естественный защитный барьер кожи. Бальзам после бритья «Защита и уход» дарит длительное увлажнение и восстановление кожи, смягчает ее после бритья, снимает ощущение сухости и стянутости. А крем для лица от Nivea Men, разработанный специально для мужчин, содержит витамин E, благодаря которому интенсивно увлажняет кожу. Средство быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости и обладает приятным мужским ароматом.