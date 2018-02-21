Бессмысленный и беспощадный: суд над Януковичем по делу о госизмене, допросили и Порошенко (ВИДЕО)

Оболонский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение дела против экс-президента Украины В. Януковича по обвинению в госизмене.

Прокурор по делу Руслан Кравченко заявил о намерении допросить в суде президента Украины Петра Порошенко и постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко.

Это одно из многих уголовных дел против Януковича, которые новые айданные Украины завели после госпереворота в 2014 году. Прокуратура не скрывает намерений добиться для обвиняемого пожизненного заключения. Экс-президент продолжает отрицать свою вину.

Сразу после того, как судья Владислав Девятко заявил, что «Судебное заседание объявляется продолженным», сторона обвинения подала ходатайство о допросе Порошенко в 14.00 (15.00 мск) в режиме видеоконференции из здания его администрации, якобы, чтобы не мешать президенту заниматься государственными делами.

К тому же, допрос в зале суда, как говорится в ходатайстве, из-за усиленных мер охраны допрашиваемого, сломает рабочий график суда.

Защита Януковича тут же выступила против допроса Порошенко в режиме видеоконференции.

«Это позор для президента Украины не явиться в зал суда и не дать показания лично… Защита категорически выступает против этого. Лично Петр Порошенко заявил о собственном решении прийти в этот суд и дать показания, поэтому слово президента является весомее, чем заявление руководителя аппарата и попытки суда уберечь президента от неудобных вопросов защиты», — заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Напомним, суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича в июне 2017 года. В ходе судебных заседаний уже были допрошены спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.