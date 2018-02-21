Бригинец: Теперь против Украины уже официально воюют российские войска

После подписания закона о реинтеграции Донбасса президентом Петром Порошенко Антитеррористическая операция закончилась. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Александр Бригинец.

«И теперь уже официально против Украины воюют российские оккупационные войска, а в Донецке и Луганске сидят РОА (российские оккупационные администрации, не путать с Русской Освободительной Армией Власова). АТО закончилось», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Фото: Укринформ