Человек, который умер в Йеллоустоне, искал зарытые сокровища

В Йеллоустонском национальном парке 53-летний мужчина из Иллинойса погиб в результате падения со скалы. Оказалось, что искал скрытый клад золота и драгоценностей, который вдохновил тысячи людей напрасно искать сокровища в отдаленных уголках западной части США.Джефф Мерфи (Jeff Murphy) из Батавии, штат Иллинойс, искал тайник с ценностями, который якобы был спрятан в Скалистых горах и определен торговцами антиквариатом несколько лет назад. Когда Мерфи пропал, его жена обратилась в полицию. Его тело было найдено 2017 года. Он упал с крутого склона высотой 152 метра.Теперь выяснилось, что Мерфи не был просто туристом – Индиана Джонс наших дней искал потерянные сокровища, стоимость которого может достигать 2 миллионов долларов. Смерть признана несчастным случаев.Сотни людей ищут этот клад много лет в районе Нью-Мексико, Йеллоустона и в других местах. Мерфи – не единственный, кто погиб, разыскивая их. В частности, 2 охотника за кладами из Колорадо погибли в Нью-Мексико во время поисков.