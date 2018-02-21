"Челси" в матче ЛЧ с "Барселоной" был очень близок к идеальной игре - Конте

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Футболисты "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" были очень близки к идеальной игре, заявил главный тренер лондонцев Антонио Конте.

Первая встреча соперников в рамках 1/8 финала турнира состоялась во вторник в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Виллиан (62-я минута), гостям уйти от поражения помог гол Лионеля Месси (75).

"Мы были очень близки к идеальной игре. Но одна ошибка… Мы очень хорошо знаем, что когда ты ошибаешься в матче против "Барселоны" и таких игроков, как Месси, (Луис) Суарес и (Андрес) Иньеста, то ты расплачиваешься. Я горжусь своими игроками. Они следовали тому (плану на матч), что мы избрали. Сегодня нам немного не повезло. Игроки очень старались, мы, возможно, заслуживали большего", – сказал Конте, которого цитирует Би-би-си.