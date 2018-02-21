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«Дачную амнистию» собираются продлить ещё на два года


Добавлено: 21 фев 2018 в 01:08,
«Дачную амнистию» собираются продлить ещё на два года
Госдума планирует 21 февраля рассмотреть в первом и втором чтении законопроект о продлении до 2020 года упрощенной регистрации прав на недвижимость

Впервые «дачная амнистия» была введена в 2006 году и с тех пор дважды продлевалась — в 2010 году и в 2015 году, когда был установлен нынешний день икс — 1 марта 2018 года. Увеличить срок ещё на два года предложил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который внёс соответствующий законопроект в Госдуму. Почему возникла такая необходимость, кому в первую очередь выгодна «дачная амнистия» и что будет с недвижимостью тех, кто в ближайшие два года не удосужится её зарегистрировать, автор инициативы рассказал «Парламентской газете».

- Павел Владимирович, что же такое «дачная амнистия»?

- Это народное название закона, который позволяет ставить на государственный кадастровый учёт частные дома без разрешения на их ввод в эксплуатацию. Если мы не продлим действие «амнистии», то с 1 марта её начнут потребовать в Росреестре, а при отсутствии таковой дома «будут иметь признаки самовольной постройки и могут быть легализованы только в судебном порядке». А это часто невозможно, так как многие дома были построены десятилетия назад и документов не сохранилось. Я говорю о полученных до введения в действие в 2001 году Земельного кодекса участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и строительства на них домов.

- Сколько таких домов было зарегистрировано с 2006 года, когда «амнистия» вступила в силу?

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- С тех пор в упрощённом порядке было зарегистрировано более 3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства и более чем семь миллионов земельных участков. Причём многие положения закона об «амнистии» были постепенно перенесены в постоянно действующие законы, что упростило и обычную процедуру регистрации.

- Например, какие?

- Садовые домики, гаражи, бани и другие постройки на участке. Сейчас они выведены из-под действия «амнистии» и их оформление прописано в ряде других законодательных актов.

- В связи с продлением «амнистии» кадастровые услуги не подорожают?

- Нет, и это учтено в законопроекте. Норма по установке предельных цен в каждом регионе тоже действует только до 1 марта 2018 года, но мы её продлеваем. Граждане жаловались на дороговизну услуг кадастровых инженеров, и чтобы снять остроту этой проблемы, несколько лет назад регионам дали право устанавливать максимальные цены на кадастровые работы на своей территории.

Сегодня этим правом воспользовались 27 регионов, в которых максимальные цены кадастровых работ варьируются в зависимости от вида объектов, например от вида земельного участка. Например, в Московской области это 450 рублей за сотку, но не более семи тысяч рублей за один земельный участок, в Алтайском крае — в среднем полторы тысячи рублей, в Республике Татарстан — в среднем четыре тысячи рублей. И эти цены в свободный рынок мы не отпустим.

- Известно точное количество домой, чьи владельцы не воспользовались «дачной амнистией»?

- Это несколько миллионов человек. Если вы спросите, почему они этого вовремя не сделали и на что рассчитывали, то я отвечу: плохая информированность, недоверие к власти в целом, возможно, и надежда, что «амнистия» будет продлена. Что мы сейчас и пытаемся сделать.

- Может быть, не спешат регистрировать недвижимость и пускают дело на самотёк ещё и потому, что налоги придётся платить?

- И это тоже. Просто гражданам надо отчётливо понимать, что налоги — это обратная сторона права. Заплатить налог за свой дом — обязанность. Мы всё равно передаём недвижимость если не по купле-продаже, то по наследству, поэтому надо, чтобы документы были в порядке, а то потом наследникам придётся больше потрудиться. Так зачем создавать им проблемы!

- Какие документы подтверждают, согласно законопроекту, право собственности?

- Это могут быть решения, справки, выписки, подтверждающие факт предоставления гражданину земельного участка. Равно как и договор купли-продажи или дарения, свидетельство о праве собственности или решение местной администрации.

Мы всё равно передаём недвижимость если не по купле-продаже, то по наследству, поэтому надо, чтобы документы были в порядке, а то потом наследникам придётся больше потрудиться.

Даже если земля была предоставлена очень давно и документов не сохранилось, то право можно подтвердить с помощью органов местного самоуправления. Вне зависимости от площади участка.

- А подлинность этих бумаг будут устанавливать?

- Нет, этого никто делать не обязан. Если гражданин, владеющий землей, принёс какой-либо документ, подтверждающий право собственности, то право его официально оформят. Сейчас в маленьких населённых пунктах много неоформленных домов, и если мы не продлим «дачную амнистию», то они просто будут приравнены к самовольным постройкам.

- Законопроект будет принят до конца февраля?

- Я думаю, что коллеги поддержат инициативу. В первых двух чтениях мы запланировали его рассмотрение уже на 21 февраля.

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Добавлено: 21 фев 2018 в 01:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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