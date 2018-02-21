Данилюк: Украина пока не договорилась с МВФ по Антикоррупционному суду

Украина пока не достигла окончательных договоренностей по Антикоррупционному суду с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире 5 канала, передают Украинские Новости.

«Окончательная договоренность достигнута не была», — сказал Данилюк.

По словам министра, Украина позднее представит предложения по некоторым вопросам. Он также пояснил, что принятие закона об Антикоррупционном суде является условием получения очередного транша.

«Если закон не отвечает требованиям МВФ и они не изменят свои требования — это означает, что условие не будет выполнено», — добавил Данилюк.

Ранее сообщалось, что Данилюк обсудил с миссией МВФ дальнейшее сотрудничество.

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