Допрос Порошенко завершили досрочно: названа причина

Допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича суд вынужденно завершил из-за неуместных вопросов стороны защиты.

Председательствующий судья Владислав Девятко в зале суда заявил: «Я вынужден прервать допрос уважаемого свидетеля из-за неуместных вопросов стороны защиты. Вопросы должны касаться дела».

Известно, что Порошенко допрашивали дистанционно в течение почти часа. По словам судьи, заседание суда по делу о госизмене Виктора Януковича продолжится завтра, при этом начнется допрос свидетелей стороны защиты. Он подчеркнул: «Заседание продолжится завтра в 10 часов».