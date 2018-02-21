Джефф Безос помогает строить часы, которые будут работать 10 000 лет

Помимо беспилотных летательных аппаратов, космических путешествий и других внешних проектов, основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) также очарован временем. Он участвует в строительстве гигантских солнечных часов в Техасе.Безос объявил во вторник, что стартовала работа по созданию часов, которые «будут работать 10 000 лет». Их размеры будут достигать 500 футов. Безос описывает проект как часы, «призванные быть символом, иконой долгосрочного мышления». «Это монументальное строение внутри горы в Западном Техасе», - подчеркнул он.Часы будут работать за счет механизмов, приводимых в действие дневными и ночными температурными циклами. Синхронизация будет происходить в полдень. Безос инвестировал в проект не менее 42 миллионов долларов.Безос помогает в строительстве фонду Long Now. По его мнению, люди в будущем будут технологически настолько продвинуты, что будут не только создавать рукотворные чудеса, но и «решать проблемы в масштабах цивилизации». «Нам, вероятно, понадобится более долгосрочное мышление», думает миллиардер.