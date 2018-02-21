«Это недопустимо»: Лавров отреагировал на подписание закона по Донбассу

Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса- это попытка перечеркнуть Минские соглашения.

Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Так, он отметил: «Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и в Париже, как столицах стран участниц нормандского формата понимают, что последние действие руководства Украины уводят в сторону от выполнения Минских договоренностей и являются попыткой их перечеркнуть».

Он уточнил: «Имею в виду прежде всего так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины. Это считаем абсолютно недопустимым».