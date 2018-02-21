«Это признание Крыма российским»: Киев допустил оплошность и попал в «ловушку Москвы» в Гаагском суде

«Это признание Крыма российским»: Киев попал в «ловушку Москвы» в Гаагском суде. Украинские власти подали в Гаагский арбитражный суд на рассмотрение меморандум против России, связанный с Конвенцией ООН по морскому праву.

Согласно документу, Россия якобы лишила Украину ее морских ресурсов, а также части акватории. Речь идет про Одесское газовое месторождение.

Украинские политологи отмечают, что в этой ситуации сама Украина может оказаться в юридической ловушке в Гааге.

Как подчеркнул украинский политконсультант Дмитрий Джангиров, это месторождение расположено на срединной линии между Украиной и Россией. Признание данной линии судом будет означать признание российской юрисдикции над территорией Крыма.

«Исходя из того, что это месторождение находится по так называемой срединной линии ближе к Украине. Вы поняли, в чем здесь подвох? Это признание юрисдикции РФ над Крымом! Эта срединная линия расположена между кем и кем?» — отметил Джангиров в своем выступлении в эфире украинского телевидения.

В ответ на возражения телеведущей, что Киев «не может допустить» такого развития событий, эксперт ответил с иронией: «По идее, неофициальный гимн наш должен начинаться словами: «Мы этого не допустим».

Крым по итогам народного референдума, проведенного на полуострове, стал частью России в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин заявлял неоднократно, что решение крымчан окончательное, любые попытки его оспорить расценивается как покушение на право народа на самоопределение.