Евросоюз официально продлил санкции против России

Евросоюз на полгода продлил действие санкций против России, среди которых персональные ограничения, а также ограничения в отношении учреждений, деятельность которых направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Данное решение приняли сегодня постоянные представители стран-членов при Совете ЕС. СМИ сообщают: «Речь идет о 150 лицах, которые являются российскими (включая близкое окружение президента РФ Владимира Путина), крымскими, сепаратистскими (на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей Украины) деятелями. В отношении них продлены визовый запрет и блокирование активов на территории ЕС».

Известно, что санкции продлены в отношении 38 российских компаний.