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Евросоюз официально продлил санкции против России


Добавлено: 21 фев 2018 в 17:50, Категория: Украина
Евросоюз официально продлил санкции против России

Евросоюз на полгода продлил действие санкций против России, среди которых персональные ограничения, а также ограничения в отношении учреждений, деятельность которых направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Данное решение приняли сегодня постоянные представители стран-членов при Совете ЕС. СМИ сообщают: «Речь идет о 150 лицах, которые являются российскими (включая близкое окружение президента РФ Владимира Путина), крымскими, сепаратистскими (на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей Украины) деятелями. В отношении них продлены визовый запрет и блокирование активов на территории ЕС».

Известно, что санкции продлены в отношении 38 российских компаний.



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Добавлено: 21 фев 2018 в 17:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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