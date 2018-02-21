Госдеп предписал дипмиссиям США отговаривать страны от деловых связей с РФ

Госдепартамент США разослал американским дипломатическим миссиям по всему миру инструкции, которые предписывают им отговаривать те страны, где они находятся, от развития деловых связей с Россией.

Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт, уточнив, что данную меру в первую очередь рекомендовано применять в отношении сотрудничества с РФ в сфере оборонной промышленности.

По словам Науэрт все дипмиссии США проинструктированы на счет проведения переговоров с правительствами тех стран, где они находятся.

«Объяснить этим государствам, с чем они могут столкнуться, если компании, физические лица будут вовлечены в (...) деятельность, пересекающую определённый порог, вносящую позитивный вклад в российские сектора обороны, разведки и другие», - добавила Науэрт.

Напомним: ранее во вторник Госдепартамент допустил, что США могут ввести персональные санкции в отношении 13 россиян из «списка Мюллера», обвиненных в попытках повлиять на информационное поле в США в ходе предвыборной компании 2016 года.