Госдеп США допустил введение санкций в рамках дела о вмешательстве в выборы

По его словам, подобное решение может быть принято в случае, ежели Вашингтон все-таки введет санкции против граждан России, которые попали в так называемый список Мюллера. Об этом сообщила на брифинге официальный уполномоченный ведомства Хизер Нойерт. «Однако в этом случае мы можем рассмотреть такую возможность», — приводит «Газета.ru» объявление Нойерт.

«Санкции — это то, что мы обычно не прогнозируем, однако мы можем потенциально это рассмотреть», — передала официальный уполномоченный Госдепартамента Хизер Нойерт. Как ранее писал ФедералПресс, 16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список россиян, которым предъявлены обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

Сенатор подчеркнул, что штатская сторона не представила никаких подтверждений «сговора против США» этих русских жителей. Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?