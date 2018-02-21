Госдума одобрила продление «дачной амнистии»

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как сообщил автор законопроекта депутат Павел Крашенинников, существенных отличий от сегодняшней «дачной амнистии» в новом законе не будет. Первая дачная амнистия завершится 1 марта 2018 года.

Депутат отметил, что амнистией уже воспользовались несколько сотен тысяч человек.

Напомним, дачная амнистия действует с 2006 года. Речь идет о правах на земельные участки, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, возведенные на таких земельных участках.

Упрощенный порядок предполагает, что гражданину не потребуется получать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, который расположен на земельном участке, предназначенном для постройки подобных объектов. То же самое будет распространяться на участки, расположенные в границах населенного пункта и предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.