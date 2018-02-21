Государственная дума позволила Росгвардии охранять губернаторов

Народные избранники Госдумы приняли закон, наделяющий Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов. «Однако беря во внимание ситуацию в Дагестане…», — рассуждает Владимир Жириновский. Он предусматривает охрану губернаторов сотрудниками Росгвардии на договорной основе. Тарифы утвердят после вступления закона. Устанавливать расценки за это будет специальный закон.

Платить за охрану областные начальники должны будут сами за счет региональных бюджетов, средства будут зачисляться в федеральную казну, пишет РБК.

Народные избранники одобрили закон о наделении Росгвардии полномочиями охранять губернаторов. Так как они не являются объектами госохраны, обеспечение их безопасности не может осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Предоставлять либо нет губернатору либо «иным лицам» в бодигард бойцов Росгвардии будет решать президент. Он же должен утвердить список охраняемых лиц. Документ установит расценки на услуги Рогвардии, приобретенные деньги будут передаваться в федеральный бюджет.

Предполагается, что федеральный закон в случае его принятия вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального размещения. Соответствующее решение будет принимать президент Российской Федерации, отмечается в законе, принятом Государственной думой в заключительном чтении.