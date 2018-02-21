Гриневич отрицает слова главы МИД Венгрии о консультациях по закону об образовании

Министр образования Лилия Гриневич заявила, что слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Украина не приглашала представителей венгерской общины на консультации по закону об образовании, не соответствуют действительности. Об этом сообщает Укринформ.

«Это неправда, у нас есть все подтверждения о приглашении. Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже имели купленные билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция», — сказала Гриневич.

Ранее Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации относительно языка образования.

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