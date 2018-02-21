Гройсман заявил, что Полиция и Нацгвардия продолжат охранять суды

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что полиция и Нацгвардия Украины будут продолжать охранять суды.

Комментируя недавний инцидент возле Соломенского суда, после которого глава МВД заявил, что правоохранители не будут охранять суды, Грофсман подчеркнул: «Я бы не сказал, что это был личный повод. Возможно, это была реакция на определенные процессы. Но подчеркиваю, что мы в правительстве понимаем важность обеспечения общественного порядка. И здесь не может быть никаких других мнений в правительстве».